Врачи не принимают решения под влиянием нейросетей, но используют их для того, чтобы получить быстрый результат за ограниченное время, а затем проверить его, рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН.



Врачей в Нижнем Новгороде поймали на использовании чат-бота с искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT при постановке диагнозов. Местные жители заметили, что заключения на портале «Госуслуги» имели специфическую стилистику, которую используют нейросети, например, смайлики. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Ярцева указала, что в этом нет ничего страшного.