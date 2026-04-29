Врач вступилась за диагностику от ИИ в медицине
Специалист ставит диагноз самостоятельно, но ему важна помощь сторонних сервисов, заявила НСН Ирина Ярцева.
Врачи не принимают решения под влиянием нейросетей, но используют их для того, чтобы получить быстрый результат за ограниченное время, а затем проверить его, рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН.
Врачей в Нижнем Новгороде поймали на использовании чат-бота с искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT при постановке диагнозов. Местные жители заметили, что заключения на портале «Госуслуги» имели специфическую стилистику, которую используют нейросети, например, смайлики. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Ярцева указала, что в этом нет ничего страшного.
«Не понимаю, в чем проблема использования нейросетей в таком вопросе. То, что врач спрашивает у нейросети и то, что пациент — это разные вещи. ИИ используют только для обработки материала и ни для чего больше. Ответы сильно будут отличаться от того, если сделает запрос врач или больной. Обычные люди всегда получают в ответе диагноз “рак”, а у врачей все по-другому. Можно сделать четкий запрос и получить грамотный и структурированный ответ. Пациент сразу все не расскажет. А специалист не будет спрашивать просто так, а сформулирует вопрос с точки зрения конкретного подозрения при диагностировании. Никому запрещать использование точно нельзя. Говорить о том, что врач некомпетентен, в таком случае тоже нельзя. Человек способен обработать информацию. Проверять все ответы обязательно, а не тупо копировать ответ», — подчеркнула она.
Врач добавила, почему специалисты обращаются к нейросетям.
«В условиях ограниченного времени на прием иногда даже нет времени думать, поэтому врач может отправить быстрый, конкретный и правильный запрос в нейросеть и получить ответ за пару секунд. Это называется дифференциальная диагностика: я подозреваю при схожих вводных данных два разных ответа, а нейросеть может добавить, что еще проверить, потому что я что-то забыла. Дальше я оцениваю ситуацию как врач. Нейросеть не думает, а обрабатывает кучу бумаги, а мой врачебный мозг принимает решение, потому что я знаю точно симптомы и болезни. Если у меня час времени на прием, то это не надо, можно спокойно подумать. А если требуется быстро обработать все анализы пациента за три года? Их лучше загрузить в нейросеть. У врачей есть еще дополнительные помощники — сайты совместимости препаратов, рубрикаторы, а не только ИИ», — отметила она.
Ранее Ярцева объяснила НСН, что поможет «ипохондрикам».
