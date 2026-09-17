«Нырять некуда?»: Сергей Галанин о новом альбоме, театре и «Горбушке»
Сергей Галанин рассказал в эфире НСН, почему «снимает шляпу» перед Михалковым, где «поплавать» вместе с Сукачевым и кто появится на новом олдскульном альбоме группы «СерьГа».
Музыка: Алиса и «тяжелая артиллерия»
Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин в интервью НСН рассказал новом альбоме и премьере сериала о легендарной «Горбушке», а также отметил театральные успехи Михаила Ефремова и Гарика Сукачева.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Кассир.ру» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
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Новый рок-уикенд стартует уже сегодня с московского концерта «Морального кодекса». В столице в выходные также выступит группа «7Б», Диана Арбенина порадует фанатов в Ростове-на-Дону и Сочи, «Ария» выступит в Курске, «Йорш» - в Нижнем Тагиле, а «Бонд с кнопкой» - в Омске, ну а «КняZz» отправится в Южно-Сахалинск.
Кроме того, в Москве в субботу состоится концерт, приуроченный к премьере сериала «Горбушка. Сердце русского рока» с участием Сергея Галанина, Гарика Сукачева и лидера группы «Ва-БанкЪ» Александра Ф.Скляра.
«Это показ документального фильма который снял Александр Юрасов директор «Черного Обелиска», директор Толика Крупнова в свое время. В нем принимали участие разные интересные люди, которые помнят, как это все начиналось. В том числе мы с Гариком, потому что в «Горбушке» была репетиционная база у «Бригады С» в свое время. Выступление Александра Ф.Скляра, Гарика Сукачева и группы «СерьГа» будет небольшое. Это будут музыкальные вкрапления в общую атмосферу просмотра документального фильма», - отметил музыкант.
Он также рассказал о новом альбоме группы «СерьГа», который выйдет в его день рождения, 16 ноября.
«Да, 16 ноября, прямо в день рождения выйдет на всех цифровых платформах новый альбом, который называется «Старый дом», а 20 ноября в «Горбушке» мы представим несколько песен с этого альбома. Я надеюсь, все будет так, как мы запланировали, и в концерте примет участие замечательная Алиса Вокс, потому что три песни на новой пластинке мы снова спели вместе. На предыдущей пластинке «Страна саксофонов» тоже было три песни с Алисой, так что у нас уже целый музыкальный блок совместный, чему я очень рад. На альбоме будет 12 треков, из которых новых песен две-три, а остальные лежали в загашнике. По звучанию это, как принято говорить, олдскул - подача, как в 1970-80-х звучали группы, что-то есть и от нашего советского ВИА. В целом достаточно легкий, житейский альбом, но там есть и три "тяжелые артиллерии", три трека», - заинтриговал Галанин.
Театр: От Сукачева до Ефремова
По данным «Кассир.ру», в числе самых популярных театральных постановок выходных новый мюзикл лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова «Плакса», а также новый спектакль Евгения Писарева «Опера нищих» в Театре Пушкина.
В Петербурге в топе оказался еще один мюзикл, «Фауст. Пари дьявола», в Казани идут на спектакль «С кем поведешься» с Марией Ароновой, а в Красноярске – на «Ночь ее откровений».
Ну а Сергей Галанин пригласил на премьеру видеоверсии спектакля Гарика Сукачева «Анархия».
«Гарик снял на видео свой спектакль «Анархия». Есть документальный фильм об этом спектакле, который покажут в конце сентября в Москве в центре Высоцкого. Не надо это упускать, это разовые акции, которые достаточно интересны людям, которые нас знают и следят за тем, что мы делаем. Сегодня слишком много какой-то суеты и поверхностности во всем. Один мой товарищ, вернувшийся из зарубежных скитаний, отвечая на вопрос: что же ты вернулся назад на Родину, сказал: «А там мелко, нырять некуда». На мой взгляд, и в нашем концерте с показом сериала 19 сентября, и в видеоверсии спектакля, во всем этом есть глубина. Я буду рад, если мы все вместе нырнем и поплаваем», - отметил музыкант.
Он также признался, что рад своего друга Михаила Ефремова, попавшего в труппу театра «Мастерская "12"» Никиты Михалкова, но еще не видел новый спектакль с его участием.
«Мишка очень талантливый человек. Театр - это его место, его призвание. Самая главная задача человека на обычном нашем житейском уровне - это делать свое дело, быть на своем месте, не заниматься какой-то сиюминутной ерундой, даже если эта ерунда приносит тебе какие-то деньги, Можно в это окунуться раз-два, но это не должно быть целью. Цель все-таки это творчество, которое ведет человека к какому-то осмыслению происходящего, осмыслению себя самого. Тянет нас куда-то на свет из всего этого мутного и темного, что нас окружает. Я думаю, Михаил Олегович принесет людям много размышлений и радости своими театральными работами. Поэтому, Никита Сергеевич, снимаю шляпу. Все правильно», - подчеркнул лидер группы «СерьГа»
Кино: «Сумерки» и Горбушка
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. В числе его главных премьер российская комедия «Как Иван в сказку попал» и перевыпуск культового фильма «Сумерки». Кроме того, на онлайн-платформах выходит сериал «Горбушка. Сердце русского рока».
Сергей Галанин поделился подробностями съемок в этой картине.
«За нашим столом, когда мы снимались, сидели Дима Гройсман, Гарик Сукачев, наш общий друг, врач-психиатр Петр Каменченко, такой «друг музыкантов», и я. Мы вспоминали те времена, с сегодняшними их трудно сравнивать. То, что сейчас происходит в «Горбушке», фестивали и концерты - это тоже здорово. А тогда для нас все было в новинку, мы все были в розовых очках, все делали по настроению, в угаре, а сейчас для нас все это более понятно и осознанно. Времена меняются, меняется и атмосфера, однако концерты остаются концертами. Живой звук и рок-музыка - это здорово», - заключил собеседник НСН.
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«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу трех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM и Радио JAZZ.
Насыщенных вам выходных!
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