1

Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин в интервью НСН рассказал новом альбоме и премьере сериала о легендарной «Горбушке», а также отметил театральные успехи Михаила Ефремова и Гарика Сукачева.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Кассир.ру» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

***

Новый рок-уикенд стартует уже сегодня с московского концерта «Морального кодекса». В столице в выходные также выступит группа «7Б», Диана Арбенина порадует фанатов в Ростове-на-Дону и Сочи, «Ария» выступит в Курске, «Йорш» - в Нижнем Тагиле, а «Бонд с кнопкой» - в Омске, ну а «КняZz» отправится в Южно-Сахалинск.

Кроме того, в Москве в субботу состоится концерт, приуроченный к премьере сериала «Горбушка. Сердце русского рока» с участием Сергея Галанина, Гарика Сукачева и лидера группы «Ва-БанкЪ» Александра Ф.Скляра.

«Это показ документального фильма который снял Александр Юрасов директор «Черного Обелиска», директор Толика Крупнова в свое время. В нем принимали участие разные интересные люди, которые помнят, как это все начиналось. В том числе мы с Гариком, потому что в «Горбушке» была репетиционная база у «Бригады С» в свое время. Выступление Александра Ф.Скляра, Гарика Сукачева и группы «СерьГа» будет небольшое. Это будут музыкальные вкрапления в общую атмосферу просмотра документального фильма», - отметил музыкант.

Он также рассказал о новом альбоме группы «СерьГа», который выйдет в его день рождения, 16 ноября.

«Да, 16 ноября, прямо в день рождения выйдет на всех цифровых платформах новый альбом, который называется «Старый дом», а 20 ноября в «Горбушке» мы представим несколько песен с этого альбома. Я надеюсь, все будет так, как мы запланировали, и в концерте примет участие замечательная Алиса Вокс, потому что три песни на новой пластинке мы снова спели вместе. На предыдущей пластинке «Страна саксофонов» тоже было три песни с Алисой, так что у нас уже целый музыкальный блок совместный, чему я очень рад. На альбоме будет 12 треков, из которых новых песен две-три, а остальные лежали в загашнике. По звучанию это, как принято говорить, олдскул - подача, как в 1970-80-х звучали группы, что-то есть и от нашего советского ВИА. В целом достаточно легкий, житейский альбом, но там есть и три "тяжелые артиллерии", три трека», - заинтриговал Галанин.

