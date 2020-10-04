Симптомы детских осложнений от COVID-19 появились у взрослых

Известно о 16 подобных случаях у пациентов в возрасте от 21 до 50 лет в США и Великобритании. Осложнения проявляются в виде аритмии, болей в животе, проблем с сердечно-сосудистой системой, дерматологических и неврологических последствий. При этом симптомы респираторного заболевания появлялись в половине случаев.

Из-за новых осложнений 10 пациентов из 16 оказались в реанимации, двое скончались.

По данным ученых, MIS-A возник у всех госпитализированных примерно на 14–37 сутки после появления симптомов COVID-19.

«Из-за установленной связи между инфекциями MIS-A и SARS-CoV-2 профилактика COVID-19 может предотвратить появление MIS-A. Необходимы дальнейшие исследования», —цитируют «Известия» исследователей.

Для ученых остается вопрос, является ли синдром проявлением тяжелой формы коронавируса или же – одним из его последствий.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН заявил, что победить коронавирус невозможно.

«Что касается победы над коронавирусом, это зоонозное заболевание, которое в принципе победить невозможно. Единственное, что возможно, это сделать ее вакциноуправляемой. Что мы сейчас и делаем, давая вакцину, иммунизируя население, создавая у населения протективный иммунитет, уровень которого надо достичь порядка 70%, а лучше 80%», - сказал Гинцбург.

