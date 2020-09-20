Вирусолог отметил странности распространения COVID-19 в России
Вирусолог, главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов рассказал о странностях распространения коронавирусной инфекции в России изданию Ura.ru.
«Коронавирус по России распространяется своеобразно. В тех регионах, которые не сильно пострадали изначально, распространение вируса началось позже», — цитируют Ершова «Известия».
По мнению ученого, второй волны коронавирусной инфекции в России может не наступить. Ершов считает, что через год россияне перестанут беспокоиться по поводу COVID-19, отмечает Газета.ru.
«Через полгода-год это уже не будет проблемой. Подошли вакцины, появились способы борьбы, мы научились лечить зараженных. За полгода пандемии мы очень многое сделали, так что через год начнем забывать (о COVID-19 – прим. НСН)», — считает вирусолог.
Накануне главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов также заявил, что второй волны коронавирусной инфекции может не быть.
Ранее профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с НСН заявил, что рекордный прирост не является подтверждением второй волны пандемии в мире.
«По тем кривым, за которыми я имею возможность наблюдать, не могу сказать, что, действительно, началась вторая волна. Идет прибавка в общей заболеваемости, но в целом для мира это идет одна волна», - сказал Альштейн.
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