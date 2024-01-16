«Сердечникам нельзя!»: Медики объяснили, кому противопоказаны крещенские купания

Ранее в пресс-службе Калининградской епархии сообщили, что в регионе не будут проводить крещенские купания, при этом их не устраивают уже несколько лет. По мнению представителей пресс-службы, они не заменяют церковного богослужения и могут отразиться на здоровье. В целом традицию назвали «доброй бравадой», которая не спасает и не делает человека православным. Болибок рассказал, кому нельзя окунаться в прорубь, даже если очень хочется.

«Человеку неподготовленному окунаться в прорубь вообще опасно: может случиться и сердечный приступ (особенно велик риск для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями), и инсульт, если есть склонность к нарушениям кровообращения. Кроме того, есть такое заболевание, как холодовая крапивница. Вообще такое купание — очень сильный стресс», — сказал собеседник НСН.

Дополняя коллегу, Жемчугов добавил, что опасно окунаться в прорубь на Крещение тем, кто не делает этого в системе.

«Если нет привычки к моржеванию, если человек не принимает контрастный душ больше месяца, то этим людям следует воздержаться, особенно если есть нарушения ритма сердца, очень частый (больше 90 ударов в минуту) или очень редкий (меньше 60 ударов в минуту) пульс. У таких людей вполне может остановиться сердце в купели», — предупредил медик.

Доктор медицинских наук также пояснил, как следует готовиться к крещенским купаниям.

«Начинать подготовку стоит летом. В первую очередь нужно понять, насколько это будет системно. Чтобы выработать крепкий иммунитет, надо обследоваться после беседы с доктором и лечить выявленные заболевания либо компенсировать обменные нарушения, например, сахарный диабет, проблемы с щитовидной железой. В подготовленной системе человек уже не будет болеть простудными заболеваниями. А примерно с сентября можно начать принимать контрастный душ, то есть менять горячую воду на холодную два-три раза утром. За месяц надо дойти до максимальной амплитуды. Самое главное — пройдя такой путь, человек фактически выполняет некое послушание, которое позволяет ему укрепиться в своей вере. Он не просто бултыхается в воде, а уверен в том, что делает хорошее дело», — подытожил Жемчугов.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов заявил, что в Москве крещенская ночь придется на период потепления, ожидается оттепель.

