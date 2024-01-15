Синоптик Шувалов спрогнозировал в Москве крещенскую оттепель
В Москве крещенская ночь придется на период потепления, ожидается оттепель, заявил руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов, передает «Лента.ру».
По его словам, потепление в столице закончится 17 января, но вторая волна повышения температур придется именно на вечер четверга накануне крещения. Ожидается слабоположительная температура и мокрый снег.
В Москве в крещенскую ночь 19 января ожидается около нуля градусов, сообщила специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова, передает РИА Новости. Днем в этот день ожидается 8-10 градусов мороза, город окажется в теплом сектора циклона.
При этом сейчас на Москву надвигаются воздушные массы, которые принесут три дня «очень холодной погоды», пик пришелся на субботу, когда морозы усилились до 24 градусов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru