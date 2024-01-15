Синоптик Шувалов спрогнозировал в Москве крещенскую оттепель

В Москве в крещенскую ночь 19 января ожидается около нуля градусов, сообщила специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова, передает РИА Новости. Днем в этот день ожидается 8-10 градусов мороза, город окажется в теплом сектора циклона.

При этом сейчас на Москву надвигаются воздушные массы, которые принесут три дня «очень холодной погоды», пик пришелся на субботу, когда морозы усилились до 24 градусов, передает «Радиоточка НСН».

