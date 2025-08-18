Гидролог обвинил браконьеров в исчезновении волжских щук
Чтобы увеличить популяцию рыб в Волге необходимо контролировать не только вылов, рассказал НСН Сергей Беднарук.
Браконьеры, серые схемы продажи рыбы и манипуляции с квотами на вылов угрожают популяции многих рыб в Волге, заявил начальник информационно-аналитического центра (ИАЦ) регистра и кадастра Российского государственного аграрного университета — Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева Сергей Беднарук в беседе с НСН.
Министерство сельского хозяйства запретит вылов щуки в бассейне Волги с 11 декабря 2025 года по 15 февраля 2026 года, а также остановит вылов кутума в Каспии и реках Дагестана с 1 апреля по 20 мая. Кроме того, до конца 2026 года будет продлен мораторий на промышленную и любительскую ловлю воблы и плотвы в Каспийском море, Астраханской области и Калмыкии. Эти меры связаны с тем, что популяция щук находится на критически низком уровне, сообщила «Парламентская газета». Эксперт подчеркнул, что подобных инициатив должно быть больше.
«Этот вопрос давно стоит, я его регулярно поднимаю, но проблема у нас не с выловом, а с квотами. Если посмотреть исторические статистические данные, то число пойманных рыб в последние два десятилетия существенно превышало разрешенные лимиты. Нужно разбираться с браконьерством, а также с серыми схемами поставок, когда под видом импортной рыбы из Казахстана продают волжскую. Здесь должна быть работа контролирующих органов, но все сводится к освоению бюджетных средств. Самый явный пример — проект обводнения Волго-Ахтубинской поймы стоимостью свыше 200 миллиардов рублей. Эти траты соответствуют обслуживанию Панамского канала, но не решат никаких проблем», — заключил он.
Ранее Беднарук предупредил в эфире НСН о рекордном маловодье в России.
