Браконьеры, серые схемы продажи рыбы и манипуляции с квотами на вылов угрожают популяции многих рыб в Волге, заявил начальник информационно-аналитического центра (ИАЦ) регистра и кадастра Российского государственного аграрного университета — Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева Сергей Беднарук в беседе с НСН.

Министерство сельского хозяйства запретит вылов щуки в бассейне Волги с 11 декабря 2025 года по 15 февраля 2026 года, а также остановит вылов кутума в Каспии и реках Дагестана с 1 апреля по 20 мая. Кроме того, до конца 2026 года будет продлен мораторий на промышленную и любительскую ловлю воблы и плотвы в Каспийском море, Астраханской области и Калмыкии. Эти меры связаны с тем, что популяция щук находится на критически низком уровне, сообщила «Парламентская газета». Эксперт подчеркнул, что подобных инициатив должно быть больше.