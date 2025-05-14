Онищенко назвал инфекции, которые могут вызвать следующую пандемию
Существует 36 инфекций, которые в нстоящее время способны вызвать следующую пандемию. Как пишет РИА Новости, об этом заявил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
По его словам, данный перечень составляется как на экспертном уровне, так и на уровне Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
«Прежде всего, это грипп, грипп свиной... и сейчас мы ожидаем птичий, так называемый, хотя это неправильное название, за которым мы уже 30 лет наблюдаем», - указал Онищенко.
Он добавил, что может возникнуть пандемия метапневмонии, а также нового штамма коронавируса, который уже не будет называться COVID-19.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о неизбежностии новой пандемии, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru