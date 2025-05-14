Онищенко назвал инфекции, которые могут вызвать следующую пандемию

По его словам, данный перечень составляется как на экспертном уровне, так и на уровне Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Прежде всего, это грипп, грипп свиной... и сейчас мы ожидаем птичий, так называемый, хотя это неправильное название, за которым мы уже 30 лет наблюдаем», - указал Онищенко.

Он добавил, что может возникнуть пандемия метапневмонии, а также нового штамма коронавируса, который уже не будет называться COVID-19.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о неизбежностии новой пандемии, сообщает RT.

