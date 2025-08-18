Армия России уничтожила до ста дронов ВСУ в месте подготовки к запуску

Вооруженные силы РФ уничтожили до ста украинских дронов в месте их подготовки к запуску. Об этом сообщает Минобороны.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск... уничтожено 16 единиц автомобильной техники, до 100 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа большой дальности UJ-22 и "Паляница" в месте подготовки к запуску», - сообщило ведомство.

Кроме того, армия России поразила центр подготовки операторов БПЛА, склады горюче-смазочных материалов ВСУ, пункты временной дислокации противника в 148 районах.

Минувшей ночью российские военные уничтожили 23 дрона ВСУ над регионами России, а также над Азовским и Черным морями, пишет RT.

