Армия России уничтожила до ста дронов ВСУ в месте подготовки к запуску
Вооруженные силы РФ уничтожили до ста украинских дронов в месте их подготовки к запуску. Об этом сообщает Минобороны.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск... уничтожено 16 единиц автомобильной техники, до 100 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа большой дальности UJ-22 и "Паляница" в месте подготовки к запуску», - сообщило ведомство.
Кроме того, армия России поразила центр подготовки операторов БПЛА, склады горюче-смазочных материалов ВСУ, пункты временной дислокации противника в 148 районах.
Минувшей ночью российские военные уничтожили 23 дрона ВСУ над регионами России, а также над Азовским и Черным морями, пишет RT.
