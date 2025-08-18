В Польше снесли памятник польско-советскому братству по оружию
Власти польского города Плоты демонтировали памятник польско-советскому братству по оружию. Снос транслировался в YouTube-канале Института национальной памяти республики.
Скульптурное изображение красноармейца и польского солдата установили в 1977 году. Памятник посвящен освобождению города войсками 1-й гвардейской танковой армии 1-го Белорусского фронта в марте 1945 года.
Монумент был повален на землю экскаватором. Перед демонтажом состоялся брифинг замглавы института Кароля Полейовского.
Ранее на Украине в селе Рудковцы Хмельницкой области демонтировали последний в стране памятник Владимиру Ленину.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru