«Ищет хозяина»: Новый коронавирус летучих мышей снова грозит человечеству пандемией

«Коронавирусы достаточно быстро модифицируются, если попадают в человеческую популяцию. В данном случае этот возбудитель способен достаточно быстро адаптироваться к человеку. Передача происходит незаметно для человека. Чем больше возбудитель способен к мутациям, тем больше шансов передачи от вида к виду. У коронавируса большое количество мутаций, среди которых какая-то может зацепиться за нового хозяина. Риски новой пандемии, безусловно, есть. Человечество, по которому катком прокатился уханьский исходный вариант, а затем и «дельта», уже иммунологически про это забыло. В природе и даже в лабораториях вполне могут оставаться образцы, потому что коронавирусы активно изучаются с 2002 года. Если это снова вырвется из какой-нибудь лаборатории…. Это меня лично пугает. Конечно, вакцину мы снова сможем создать, но потребуется довольно много времени», - рассказал он.

Со своей стороны, вирусолог, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский призвал не пугать людей новой пандемией раньше времени.

«Коронавирусов много, есть установленные виды, есть подварианты, изоляты или штаммы вида. Коронавирус летучих мышей HKU5 достаточно давно известен науке. В данном случае мы имеем дело с новым вариантом, мутантом, возникшим естественным путем, который может взаимодействовать с человеческим рецептором АСЕ-2 и инфицировать культуру клеток человека. Вероятность того, что этот вирус преодолеет межвидовой барьер не нулевая, но о немедленных рисках пандемии говорить пока нет оснований. Для распространения патогена нужен ряд условий, не только его способность связываться с определенным рецептором. Так что HKU5 нужно изучать, но пугать людей заранее не стоит. Современные вакцины технически делаются достаточно быстро. Если такая необходимость возникнет для HKU5, работа будет проведена. Но еще раз - данный вирус пока нельзя немедленной угрозой, только потенциальной», - заключил собеседник НСН.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что поддерживает теорию о том, что вирус COVID-19 распространился по миру из-за утечки в лаборатории в китайском городе Ухань, передает «Радиоточка НСН».

