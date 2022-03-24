Sanofi приостановила поставки некоторых лекарств в Россию и Белоруссию

Французская фармацевтическая компания Sanofi приостанавливает поставки не жизненно важных лекарств и вакцин в Россию и Белоруссию, сообщает Reuters.

Мурашко заявил, что поставки лекарств проходят в плановом режиме

Так в компании отреагировали на военную спецоперацию РФ на Украине, поддержав позицию международного сообщества. При этом не уточняется, поставки каких именно лекарств прекратятся.

Sanofi занимается выпуском «Магне В6», «Фризиум», «Маалокс», «Амарил» и других препаратов, а также витамин.

Ранее директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что запасаться лекарствами «на всю оставшуюся жизнь» из-за антироссийских санкций бессмысленно.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Военная ОперацияЗдоровьеЛекарства
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