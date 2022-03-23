Мурашко заявил, что поставки лекарств проходят в плановом режиме
23 марта 202218:00
Поставки лекарств продолжаются в плановом режиме. Об том сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Мурашко также подчеркнул, что производство медикаментов также продолжается.
Ранее министр здравоохранения обратился к гражданам с просьбой не создавать «ажиотажный спрос». Мурашко заверил, что все препараты в наличии и никаких рисков с их поставками нет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru