Мурашко заявил, что поставки лекарств проходят в плановом режиме

Поставки лекарств продолжаются в плановом режиме. Об том сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Мурашко: В России нет скачков цен на жизненно необходимые лекарства

Мурашко также подчеркнул, что производство медикаментов также продолжается.

Ранее министр здравоохранения обратился к гражданам с просьбой не создавать «ажиотажный спрос». Мурашко заверил, что все препараты в наличии и никаких рисков с их поставками нет.

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ТЕГИ:ЛекарстваЗдравоохранение
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