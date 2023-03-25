Росздравнадзор: Поставки препарата для диабетиков «Оземпик» продолжатся до конца года

Импортный препарат «Оземпик» для больных диабетом продолжат поставлять в Россию до декабря 2023 года. Об этом 25 марта сообщил Росздравнадзор.

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«Согласно рабочей информации от производителя, компания Novo Nordisk продолжит поставлять препарат «Оземпик» на территорию Российской Федерации до декабря 2023 года», — отмечается в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В Росздравнадзоре напомнили об обязательствах производителей уведомлять за год о планах по прекращению поставок лекарств. В ведомстве рассказали, что такое уведомление поступило от датского производителя «Оземпика» в ноябре 2022 года.

Ранее 25 марта в СМИ появилась информация, что датская компания по производству «Оземпика» якобы прекратил его поставки в РФ.

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:РосздравнадзорЛекарстваДиабет

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