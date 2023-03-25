Росздравнадзор: Поставки препарата для диабетиков «Оземпик» продолжатся до конца года

«Согласно рабочей информации от производителя, компания Novo Nordisk продолжит поставлять препарат «Оземпик» на территорию Российской Федерации до декабря 2023 года», — отмечается в сообщении в Telegram-канале ведомства.



В Росздравнадзоре напомнили об обязательствах производителей уведомлять за год о планах по прекращению поставок лекарств. В ведомстве рассказали, что такое уведомление поступило от датского производителя «Оземпика» в ноябре 2022 года.

Ранее 25 марта в СМИ появилась информация, что датская компания по производству «Оземпика» якобы прекратил его поставки в РФ.



