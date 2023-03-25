Росздравнадзор: Поставки препарата для диабетиков «Оземпик» продолжатся до конца года
Импортный препарат «Оземпик» для больных диабетом продолжат поставлять в Россию до декабря 2023 года. Об этом 25 марта сообщил Росздравнадзор.
«Согласно рабочей информации от производителя, компания Novo Nordisk продолжит поставлять препарат «Оземпик» на территорию Российской Федерации до декабря 2023 года», — отмечается в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В Росздравнадзоре напомнили об обязательствах производителей уведомлять за год о планах по прекращению поставок лекарств. В ведомстве рассказали, что такое уведомление поступило от датского производителя «Оземпика» в ноябре 2022 года.
Ранее 25 марта в СМИ появилась информация, что датская компания по производству «Оземпика» якобы прекратил его поставки в РФ.
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