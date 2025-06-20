СМИ: ЕС отказался от попытки снизить потолок цен на российскую нефть

Евросоюз приостановил обсуждение снижения предельной цены на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на два дипломатических источника.

По данным собеседников издания, планы по пересмотру потолка цен были отложены на фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном.