СМИ: ЕС отказался от попытки снизить потолок цен на российскую нефть
Евросоюз приостановил обсуждение снижения предельной цены на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на два дипломатических источника.
По данным собеседников издания, планы по пересмотру потолка цен были отложены на фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном.
Европейские страны опасаются, что дальнейшая эскалация ситуации на Ближнем Востоке может спровоцировать скачок мировых цен на нефть, что делает введение более жестких ограничений на российскую нефть экономически рискованным.
Один из источников отметил, что на недавней встрече стран G7 участники договорились воздержаться от принятия решения по ценовому пределу в текущих условиях, передает «Радиоточка НСН».
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