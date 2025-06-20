С июля в России вырастут коммунальные тарифы и оптовые цены на газ

Повышение оптовых цен на газ, запланированное на июль, может незначительно отразиться на стоимости товаров и услуг, однако серьезного роста цен не ожидается. Об этом aif.ru сообщила доцент РЭУ им. Плеханова Юлия Коваленко, представляющая Базовую кафедру финансового контроля и аудита при Главном контрольном управлении Москвы.

Эксперт напомнила, что с 1 июля по стране в среднем ожидается повышение цен на газ для населения на 10,3%, при этом в разных регионах индекс может отличаться. Рост оптовой стоимости газа составит порядка 10%.