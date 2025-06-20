С июля в России вырастут коммунальные тарифы и оптовые цены на газ
Повышение оптовых цен на газ, запланированное на июль, может незначительно отразиться на стоимости товаров и услуг, однако серьезного роста цен не ожидается. Об этом aif.ru сообщила доцент РЭУ им. Плеханова Юлия Коваленко, представляющая Базовую кафедру финансового контроля и аудита при Главном контрольном управлении Москвы.
Эксперт напомнила, что с 1 июля по стране в среднем ожидается повышение цен на газ для населения на 10,3%, при этом в разных регионах индекс может отличаться. Рост оптовой стоимости газа составит порядка 10%.
По словам Коваленко, на фоне этого подорожания возможно умеренное увеличение цен на продукты питания и потребительские услуги — примерно до 1% на единицу продукции. Резкого скачка инфляции экономист не прогнозирует.
Она также отметила, что на изменение цен на энергоресурсы может повлиять нестабильная геополитическая ситуация, в частности обострение на Ближнем Востоке, передает «Радиоточка НСН».
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