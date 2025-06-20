Путин пошутил о перспективах экспорта водки, зерна и мяса в ЮАР

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума прокомментировал начало поставок российской водки в Южно-Африканскую Республику, назвав это «правильным и серьезным шагом». По его словам, за экспортом спиртного могут последовать поставки зерна или мясной продукции.

Путин в шутку отметил, что «если водки выпить — надо чем-то закусить», допустив, что следующим этапом двустороннего торгового сотрудничества может стать расширение аграрного экспорта. Президент также подчеркнул, что взаимодействие России и ЮАР имеет значительный потенциал и охватывает широкий спектр направлений.