Путин пошутил о перспективах экспорта водки, зерна и мяса в ЮАР

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума прокомментировал начало поставок российской водки в Южно-Африканскую Республику, назвав это «правильным и серьезным шагом». По его словам, за экспортом спиртного могут последовать поставки зерна или мясной продукции.

Путин в шутку отметил, что «если водки выпить — надо чем-то закусить», допустив, что следующим этапом двустороннего торгового сотрудничества может стать расширение аграрного экспорта. Президент также подчеркнул, что взаимодействие России и ЮАР имеет значительный потенциал и охватывает широкий спектр направлений.

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О договоренностях по поставкам российской водки сообщил вице-президент ЮАР Пол Машатиле, выступая на форуме. В ответ модератор сессии, журналист Надим Котейш, пошутил, что «больше водки поможет миру», на что Путин заметил: «Будет веселее жить — это уж точно».

Заседание состоялось в рамках ПМЭФ, который проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Темой форума в 2025 году стали «Общие ценности — основа роста в многополярном мире», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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