Число мошеннических сайтов в рунете утроилось в начале лета 2025 года
С начала июня по 18 июня в российском сегменте интернета было выявлено 8350 мошеннических сайтов — это почти втрое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда таких ресурсов насчитывалось 2867. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на руководителя направления анализа и оценки цифровых угроз компании Infosecurity Максима Грязева.
По словам эксперта, резкий рост фишинговой активности связан с началом сезона отпусков. В числе вредоносных ресурсов обнаружены не только подделки под сайты банков и госуслуг, но и фейковые страницы, оформленные под туристические компании, сервисы бронирования жилья, отели и магазины товаров для отдыха.
Грязев отметил, что злоумышленники активно эксплуатируют рост потребительской активности на фоне подготовки к поездкам.
Пользователи в этот период чаще совершают онлайн-платежи — бронируют туры, покупают билеты и обменивают валюту, что делает их более уязвимыми к фальшивым предложениям, включая фиктивные акции и «кешбэк за билеты» на фальшивых банковских сайтах, передает «Радиоточка НСН».
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