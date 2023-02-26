Собянин рассказал, как офсетные контракты способствуют импортозамещению в фармацевтике
Более 90 предприятий Москвы выпускают для россиян жизненно важные лекарства и вакцины, рассказал в своем Telergam-канале мэр столицы Сергей Собянин.
Для замещения импортных препаратов отечественными и обеспечения москвичей лекарствами городские власти начали заключать офсетные контракты. Такие соглашения предусматривают создание предприятием производства, а городские власти делают гарантированную закупку лекарств.
«Первый такой договор столица заключила с компанией «Биокад». Она открыла завод в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» и уже передала в медучреждения города больше 670 тыс. упаковок лекарств. «Онкотаргет» тоже работает в ОЭЗ и обеспечивает город препаратами для лечения онкологических, неврологических, эндокринных и других заболеваний», - отметил Сергей Собянин.
Он уточнил, что фармпредприятий в Москве производят медикаменты для лечения и профилактики онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, расстройств нервной системы, сахарного диабета, а также антибиотики и вакцины.
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