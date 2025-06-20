Росмолодежь не поддержала идею поднять возраст молодежи до 40 лет
Федеральное агентство по делам молодежи выступило против предложения о повышении возрастной планки молодежи с 35 до 40 лет. Об этом заявил глава Росмолодежи Григорий Гуров, сообщает РИА Новости.
По его словам, команда ведомства придерживается четкой позиции, которая заключается в том, что возрастной порог в 35 лет является достаточным. Гуров подчеркнул, что именно в этом периоде жизни человек, как правило, обзаводится семьей и определяет свою профессиональную и жизненную траекторию. Он добавил, что государственная программа «Молодежь и дети» ориентирована на 37 миллионов граждан в возрасте от 18 до 35 лет — это значительная группа, требующая целевой поддержки.
Предложение о повышении возрастной границы до 40 лет ранее озвучил председатель правления движения «Движение первых» Артур Орлов. Инициативу тогда поддержал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Последнее изменение границ молодежного возраста произошло в 2020 году — тогда верхнюю планку увеличили с 30 до 35 лет. До этого с 1993 года к молодежи относились граждане в возрасте от 14 до 30 лет, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru