Самолет с освобожденными из плена российскими военными прибыл в Подмосковье

Группа российских военнослужащих, ранее находившихся в плену на Украине, вернулась в Россию. Самолет с освобожденными бойцами приземлился в Подмосковье, сообщают «Известия».

По данным газеты, военных вернули с территории, контролируемой Киевом.

РФ и Украина в очередной раз обменялись пленными

Один из военнослужащих в беседе с журналистами признался, что пережитое в плену невозможно передать словами, и выразил радость по поводу возвращения домой.

Ранее в этот день Министерство обороны России проинформировало о проведении очередного обмена, в ходе которого из украинского плена была освобождена новая группа российских военнослужащих, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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