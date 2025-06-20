Самолет с освобожденными из плена российскими военными прибыл в Подмосковье
Группа российских военнослужащих, ранее находившихся в плену на Украине, вернулась в Россию. Самолет с освобожденными бойцами приземлился в Подмосковье, сообщают «Известия».
По данным газеты, военных вернули с территории, контролируемой Киевом.
Один из военнослужащих в беседе с журналистами признался, что пережитое в плену невозможно передать словами, и выразил радость по поводу возвращения домой.
Ранее в этот день Министерство обороны России проинформировало о проведении очередного обмена, в ходе которого из украинского плена была освобождена новая группа российских военнослужащих, передает «Радиоточка НСН».
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