Самолет с освобожденными из плена российскими военными прибыл в Подмосковье

Один из военнослужащих в беседе с журналистами признался, что пережитое в плену невозможно передать словами, и выразил радость по поводу возвращения домой.

Ранее в этот день Министерство обороны России проинформировало о проведении очередного обмена, в ходе которого из украинского плена была освобождена новая группа российских военнослужащих, передает «Радиоточка НСН».

