Госдеп США выразил надежду на прогресс в переговорах по Украине

Соединенные Штаты продолжают рассчитывать на дипломатическое разрешение конфликта на Украине и остаются вовлеченными в поддержание мирных усилий. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.

Комментируя текущие контакты между Москвой и Киевом, Брюс отметила, что переговорный процесс остается подвижным и может развиваться в разных направлениях.

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По ее словам, Вашингтон внимательно следит за происходящим и сохраняет приверженность поиску путей к урегулированию.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что США продолжают поддерживать инициативы, направленные на достижение устойчивого мира, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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