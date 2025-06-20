Госдеп США выразил надежду на прогресс в переговорах по Украине

Соединенные Штаты продолжают рассчитывать на дипломатическое разрешение конфликта на Украине и остаются вовлеченными в поддержание мирных усилий. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.

Комментируя текущие контакты между Москвой и Киевом, Брюс отметила, что переговорный процесс остается подвижным и может развиваться в разных направлениях.