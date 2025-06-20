Госдеп США выразил надежду на прогресс в переговорах по Украине
Соединенные Штаты продолжают рассчитывать на дипломатическое разрешение конфликта на Украине и остаются вовлеченными в поддержание мирных усилий. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.
Комментируя текущие контакты между Москвой и Киевом, Брюс отметила, что переговорный процесс остается подвижным и может развиваться в разных направлениях.
По ее словам, Вашингтон внимательно следит за происходящим и сохраняет приверженность поиску путей к урегулированию.
Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что США продолжают поддерживать инициативы, направленные на достижение устойчивого мира, передает «Радиоточка НСН».
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