Росздравнадзор попросил выявлять антипрививочников

Росздравнадзор попросил территориальные органы ведомства выявлять россиян, которые активно участвуют в антипрививочной кампании и распространяют недостоверную информацию о вреде вакцинации против коронавируса, сообщает RT.

Онищенко ответил на призывы Жириновского жёстко наказывать антипрививочников

Соответствующий документ подписала глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Информацию о таких гражданах «необходимо передавать в прокуратуру» и «следственные органы субъекта».

Служба поручила обращать особое внимание на «медработников, принимающих участие в антипрививочной кампании».

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании федерального штаба по борьбе с коронавирусом в жёсткой форме подверг критик медиков Владимирской области за позицию против вакцинации.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
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