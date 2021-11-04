Росздравнадзор попросил выявлять антипрививочников
Росздравнадзор попросил территориальные органы ведомства выявлять россиян, которые активно участвуют в антипрививочной кампании и распространяют недостоверную информацию о вреде вакцинации против коронавируса, сообщает RT.
Соответствующий документ подписала глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Информацию о таких гражданах «необходимо передавать в прокуратуру» и «следственные органы субъекта».
Служба поручила обращать особое внимание на «медработников, принимающих участие в антипрививочной кампании».
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании федерального штаба по борьбе с коронавирусом в жёсткой форме подверг критик медиков Владимирской области за позицию против вакцинации.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,6 млн+40 443 / сут.
Умерли
242 тыс.+1 189 / сут.
Выздоровели
7,4 млн+32 807 / сут.
- Росздравнадзор попросил выявлять антипрививочников
- Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Саакашвили
- Лукашенко соболезнует в связи с крушением Ан-12 под Иркутском
- Один человек погиб в автоаварии с тремя авто в Подмосковье
- Спрос на сладости возрос в период нерабочих дней
- Более 80% сотрудников подмосковного бизнеса вакцинировались от COVID-19
- Онищенко: Продление нерабочих дней не заменит вакцинацию
- Первые два региона России ввели QR-коды для полётов на самолёте
- Ученые США нашли неожиданный резервуар мутаций коронавируса
- Среди вакцинированных москвичей разыграли еще две квартиры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru