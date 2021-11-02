СМИ: Мурашко отчитал медиков-антипрививочников на заседании штаба

Министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании федерального штаба по борьбе с коронавирусом в жёсткой форме подверг критик медиков Владимирской области за позицию против вакцинации. Совещание проходило в формате видеоконференцсвязи.

Ранее глава Минздрава побывал 31 октября в одной из женских консультаций Владимира. В ходе визита выяснилось, что гинекологи не советовали беременным делать прививку от коронавируса. Мурашко назвал недопустимой такую позицию и заявил, что медицинских отводов для вакцины «Спутник V» у этой категории нет.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на информированный источник в медицинской среде. В пресс-службе самого ведомства итоги заседания, где Мурашко устроил разнос подчинённым, комментировать отказались.

Глава Минздрава перед началом нерабочей недели побывал в ряде субъектов федерации, где отмечен наиболее резкий рост инфицирования коронавирусом.

Ранее издание URA.RU еже несколько раз публиковало инсайдерскую информацию о нестабильном поведении Михаила Мурашко на заседаниях коронавирусных штабов. Они проводятся еженедельно по вторникам с участием около 300 медиков по всей России. Мурашко не раз срывался на глав региональных минздравов.

