Рост заболеваемости корью зафиксировали в Узбекистане

Отмечается, что из 340 зарезервированных больничных коек 255 уже занято. Кроме того, 87% пациентов составляют дети до трех лет.

Ранее врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева в интервью «Радиоточке НСН» заявила, что дефицит вакцин от кори в ряде городов России может быть связан с тем, что большие объемы перенаправляются в новые регионы РФ и кавказские республики.

