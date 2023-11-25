Рост заболеваемости корью зафиксировали в Узбекистане

Рост заболеваемости корью зафиксирован в Наманганской области на востоке Узбекистана, сообщило управление санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (санэпидемслужба, СЭС) республики.

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Отмечается, что из 340 зарезервированных больничных коек 255 уже занято. Кроме того, 87% пациентов составляют дети до трех лет.

Ранее врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева в интервью «Радиоточке НСН» заявила, что дефицит вакцин от кори в ряде городов России может быть связан с тем, что большие объемы перенаправляются в новые регионы РФ и кавказские республики.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
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