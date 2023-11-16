«Перенаправили в новые регионы»: Врач о дефиците вакцин от кори в России

Он также прокомментировала отзыв американской фармкомпанией MSD регистрации в России вакцины от ветряной оспы «Варивакс». По словам Скорпилевой, российские поликлиники почти не закупали ее.

«С вакциной от ветряной оспы «Варивакс» мы практически не работали, почти не получали. Работали с бельгийской «Варилрикс». В частном учреждении они есть, в государственных, насколько я знаю, нет, но это связано с тем, что такие вакцины просто не заказываются госучреждениями. Отечественной вакцинации от ветряной оспы нет. Вакцина от ветряной оспы не включена в национальный календарь вакцинации. Ее наличие или присутствие на работе лечебных учреждений никак не сказывается», - резюмировала собеседница НСН.

Ранее в московских клиниках «Инвитро» и «СМ-Клинике» сообщили НСН, что запись на вакцинацию от кори приостановлена из-за отсутствия препаратов. В «Медси» отметили, что вакцина уже заканчивается.

При этом новые сообщения о вспышках кори в разных регионах России в последнее время все чаще мелькают в СМИ. Врачи отмечают, что резкому распространению опасного заболевания способствует целый ряд факторов и призывают ревакцинироваться, передает «Радиоточка НСН».

