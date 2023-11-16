«Перенаправили в новые регионы»: Врач о дефиците вакцин от кори в России

Частные поликлиники делают заказ на вакцины от кори, но производители их не привозят, отметила в эфире НСН Зоя Скорпилева. 

Дефицит вакцин от кори в ряде городов России может быть связан с тем, что большие объемы перенаправляются в новые регионы РФ и кавказские республики, заявила врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева в интервью НСН.

Ранее Депздрав Москвы сообщил, что в медорганизациях столицы достаточно вакцин для иммунизации населения против кори. Скорпилева сообщила, что в Петербурге иная ситуация.

«В Санкт-Петербурге на данном этапе нет вакцин от кори. Вопрос не к нам и не к поликлиникам, а к производителю. Поликлиники дают заказы… Но в госучреждениях тоже нет этой вакцины. К нам присоединились новые территории, самая неблагоприятная история с корью в кавказских республиках. Видимо, туда были перенаправлены потоки, видимо, там важнее», - сказала Скорпилева.
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Он также прокомментировала отзыв американской фармкомпанией MSD регистрации в России вакцины от ветряной оспы «Варивакс». По словам Скорпилевой, российские поликлиники почти не закупали ее.

«С вакциной от ветряной оспы «Варивакс» мы практически не работали, почти не получали. Работали с бельгийской «Варилрикс». В частном учреждении они есть, в государственных, насколько я знаю, нет, но это связано с тем, что такие вакцины просто не заказываются госучреждениями. Отечественной вакцинации от ветряной оспы нет. Вакцина от ветряной оспы не включена в национальный календарь вакцинации. Ее наличие или присутствие на работе лечебных учреждений никак не сказывается», - резюмировала собеседница НСН.

Ранее в московских клиниках «Инвитро» и «СМ-Клинике» сообщили НСН, что запись на вакцинацию от кори приостановлена из-за отсутствия препаратов. В «Медси» отметили, что вакцина уже заканчивается.

При этом новые сообщения о вспышках кори в разных регионах России в последнее время все чаще мелькают в СМИ. Врачи отмечают, что резкому распространению опасного заболевания способствует целый ряд факторов и призывают ревакцинироваться, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
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