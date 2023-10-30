«Понаехали мигранты»: Доктор Жемчугов о взлете заболеваемости корью
Мигранты привезли в Россию вирусы, заразив людей, вакцинировавшихся 20 лет назад, сказал в эфире НСН Владислав Жемчугов.
Резкое увеличение заболеваемости корью в России связано с отказом россиян от вакцинации и массовым приездом мигрантов, объяснил в интервью НСН доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
Главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов ранее сообщил, что в 2021 году в России был выявлен один случай заболевания корью, в 2022 году – 102, а за три квартала 2023 года – более 7 тыс. таких случаев.
«Корь контролируется вакцинами. В какой-то момент вакцинироваться перестали, поэтому выросло поколение, которое не имеет вакцинного иммунитета, они и болеют. Раньше эта прививка была обязательной, но в 1990-е годы пошла пропаганда, что вакцины - это плохо и вредно. Кроме того, в СССР вакцинировались дважды, второй раз в 7 лет, просто некому было заражать. А сейчас получилось, что понаехали мигранты, которые привезли вирусы, и стали болеть те люди, которые вакцинировались 20 лет назад, в семь лет. Такой срок вакцина не держит», - сказал Жемчугов.
По его словам, вакцинироваться от кори могут и взрослые.
«Болеют те, кто не вакцинирован, и те, у кого прошло 20 лет после вакцинации. Да, надо вакцинироваться, спустя 20 лет, к этому призывает Роспотребнадзор. С вакциной у нас все в порядке», - заключил собеседник НСН.
Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко ранее называл на пресс-конференции в НСН две причины появления кори в России. При этом он подчеркнул, что об эпидемии речь не идет.
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