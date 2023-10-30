«Понаехали мигранты»: Доктор Жемчугов о взлете заболеваемости корью

Резкое увеличение заболеваемости корью в России связано с отказом россиян от вакцинации и массовым приездом мигрантов, объяснил в интервью НСН доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов ранее сообщил, что в 2021 году в России был выявлен один случай заболевания корью, в 2022 году – 102, а за три квартала 2023 года – более 7 тыс. таких случаев.