СМИ: В Подмосковье загорелась электричка
16 ноября 202521:04
В подмосковном Орехово-Зуеве загорелся вагон электрички. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
По данным 112, пострадавших нет, всего из электрички эвакуировали 30 человек. На место направлены две бригады спасателей.
Чуть позже 112 уточнил, что возгорание было в тамбуре пятого вагона и пожар уже потушен.
Ранее в Якутии загорелся школьный автобус, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Подмосковье загорелась электричка
- Двое погибли, трое ранены результате стрельбы в американском Ньюарке
- Минобороны: ПВО за 3 часа сбило 5 украинских БПЛА над тремя регионами РФ
- Страны карибского бассейна и Африки требуют репараций от Британии за рабство
- Подросток за рулём Haval погиб в ДТП в Ростовской области
- Масси: В неопубликованных файлах Эпштейна есть 20 новых имён знаменитостей
- СМИ: Группа Reflex застряла в Коми из-за отмен рейсов «ЮТэйр»
- Российская актриса пожаловалась на недочеты в новой квартире
- Малыш из России попал в больницу после укуса медузы в Малайзии
- СМИ: В НАТО сочли российскую ракету «Буревестник» серьезной угрозой
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru