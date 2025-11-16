СМИ: В Подмосковье загорелась электричка

В подмосковном Орехово-Зуеве загорелся вагон электрички. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

В Якутии загорелся школьный автобус

По данным 112, пострадавших нет, всего из электрички эвакуировали 30 человек. На место направлены две бригады спасателей.

Чуть позже 112 уточнил, что возгорание было в тамбуре пятого вагона и пожар уже потушен.

Ранее в Якутии загорелся школьный автобус, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПожарЭлектричкиПодмосковьеРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры