СМИ: Тело ребенка без головы нашли в Балашихе
Тело ребенка без головы найдено в Балашихе. Предварительно, останки принадлежат школьнику, чью голову обнаружили в пакете сегодня в Гольяновском пруду. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Как сообщает Telegram-канал Mash, 6-летнего ребёнка, предварительно, убил его отчим. Мать могла попытаться замести следы, и отнесла голову к пруду.
По данным Telegram-канала SHOT, оба родителя злоупотребляли наркотиками, а мать стоит на учёте в психиатрической лечебнице. Соседи часто слышали из квартиры ругань и крики. Мать сейчас пытаются допросить, но она не в состоянии говорить из-за наркотического опьянения.
Ранее задержанный в Калининградской области отчим признался, что избил ребёнка до смерти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
