СМИ: Тело ребенка без головы нашли в Балашихе

Тело ребенка без головы найдено в Балашихе. Предварительно, останки принадлежат школьнику, чью голову обнаружили в пакете сегодня в Гольяновском пруду. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

В Москве в Гольяновском пруду нашли пакет с частью тела ребенка

Как сообщает Telegram-канал Mash, 6-летнего ребёнка, предварительно, убил его отчим. Мать могла попытаться замести следы, и отнесла голову к пруду.

По данным Telegram-канала SHOT, оба родителя злоупотребляли наркотиками, а мать стоит на учёте в психиатрической лечебнице. Соседи часто слышали из квартиры ругань и крики. Мать сейчас пытаются допросить, но она не в состоянии говорить из-за наркотического опьянения.

Ранее задержанный в Калининградской области отчим признался, что избил ребёнка до смерти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
ТЕГИ:БалашихаПодмосковьеРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры