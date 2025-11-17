СМИ: Испытания ракеты «Буревестник» вызвали серьезную обеспокоенность в НАТО

Согласно конфиденциальным документам НАТО, Альянс оценивает российскую крылатую ракету «Буревестник» с ядерной силовой установкой как один из наиболее серьезных вызовов своей безопасности, сообщает Die Welt.

Ядерно и компактно: Технологии «Буревестника» и «Посейдона» помогут обжиться на Луне

Разработка данного оружия ведется более десяти лет, а его ключевые испытания прошли в 2018 и 2019 годах. По заявлению президента России Владимира Путина, в ходе тестов ракета преодолела 14 000 км. Специалисты Североатлантического альянса полагают, что «Буревестник» способен маневрировать, уклоняясь от систем ПВО Альянса, что создает для него значительные проблемы.

Помимо «Буревестника», в материалах издания упоминается ракета «Орешник» с дальностью до 5500 км, чьи точные тактико-технические характеристики, по данным экспертов, пока остаются неизвестными. Также потенциальной угрозой признаются подводные беспилотники «Посейдон», которые, по оценкам аналитиков, обладают практически неограниченной дальностью и предназначены для поражения критически важных объектов на побережье.

Ранее в Кремле объяснили, почему испытания «Буревестника» и «Посейдона» не являются ядерными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

