СМИ: Испытания ракеты «Буревестник» вызвали серьезную обеспокоенность в НАТО
Согласно конфиденциальным документам НАТО, Альянс оценивает российскую крылатую ракету «Буревестник» с ядерной силовой установкой как один из наиболее серьезных вызовов своей безопасности, сообщает Die Welt.
Разработка данного оружия ведется более десяти лет, а его ключевые испытания прошли в 2018 и 2019 годах. По заявлению президента России Владимира Путина, в ходе тестов ракета преодолела 14 000 км. Специалисты Североатлантического альянса полагают, что «Буревестник» способен маневрировать, уклоняясь от систем ПВО Альянса, что создает для него значительные проблемы.
Помимо «Буревестника», в материалах издания упоминается ракета «Орешник» с дальностью до 5500 км, чьи точные тактико-технические характеристики, по данным экспертов, пока остаются неизвестными. Также потенциальной угрозой признаются подводные беспилотники «Посейдон», которые, по оценкам аналитиков, обладают практически неограниченной дальностью и предназначены для поражения критически важных объектов на побережье.
Ранее в Кремле объяснили, почему испытания «Буревестника» и «Посейдона» не являются ядерными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
