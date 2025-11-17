Мать обезглавленного малыша могла находиться в психотическом состоянии в момент убийства
По версии следствия, мать обезглавленного в Балашихе малыша, Елена Цуканова, на момент убийства могла находиться в состоянии психоза, вызванного употреблением синтетических наркотиков, сообщает Telegram-канал Shot.
Женщина имеет долгую историю проблем с психическим здоровьем и зависимостями. Ранее, проживая в Пензе, она привлекалась за употребление наркотиков и была направлена на лечение. После переезда в Подмосковье она неоднократно проходила лечение в психиатрических клиниках с жалобами на галлюцинации и принимала препараты от шизофрении, биполярного расстройства и депрессии.
Также известно о её глубоком увлечении эзотерикой и магией. В её социальных сетях были обнаружены подписки на запрещённые группы, пропагандирующие наркотики и псевдофилософские идеи.
По предварительным данным, Цуканова совместно с сожителем расправилась над собственным ребёнком, после чего попыталась скрыть следы преступления: тело спрятали на балконе, а голову — в пруду. В настоящее время рассматривается версия, что история об участии сожителя могла быть выдумана подозреваемой, чтобы ввести следствие в заблуждение, сообщает Mash.
31-летняя женщина задержана и является единственной подозреваемой. Её поведение оценивается как неадекватное.
Соседи часто слышали из квартиры ругань и крики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
