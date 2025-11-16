Минобороны: ПВО за 3 часа сбило 5 украинских БПЛА над тремя регионами РФ

Путин на предстоящей неделе проведет серию международных встреч и примет участие в закладке нового ледокола

Пять граждан РФ и две гражданки Азербайджана пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом в Египте

ФНС предупредила, что будет начислять пени за каждый день просрочки по уплате налогов физических лиц

Росстандарт впервые утвердил требования к организации и оборудованию территорий для выгула собак