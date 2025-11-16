Минобороны: ПВО за 3 часа сбило 5 украинских БПЛА над тремя регионами РФ
16 ноября 202520:31
Вечером 16 ноября российские силы ПВО сбили 5 беспилотника ВСУ над тремя регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, беспилотники самолетного типа уничтожены с 17.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.
В Минобороны уточнили, что по два дрона были сбиты над территорией Курской и Брянской областей, еще один - над Белгородской.
Ранее в Минобороны сообщили, что за ночь 16 ноября силы ПВО сбили 57 БПЛА ВСУ над РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
