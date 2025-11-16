Португалия разгромила Армению 9:1 и вышла на ЧМ-2026
Сборная Португалии обеспечила себе путёвку на чемпионат мира 2026 года, разгромив Армению со счётом 9:1 в заключительном матче отборочного турнира.
Встреча прошла на домашней арене португальцев. Дубль оформил Жоау Невеш (30', 41'), хет-трик — Бруну Фернандеш (45+3', 52', 72'). Также голами отметились Ренато Вейга (7'), Гонсалу Рамуш (28') и Франсишку Консейсау (90+2'). Единственный мяч армян забил полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян (18').
Криштиану Роналду пропустил игру из-за дисквалификации.
С 13 очками Португалия заняла первое место в группе F. Армения с 3 очками - на последней строчке.
Португалия стала 31-й сборной, отобравшейся на ЧМ-2026. Ранее путёвки завоевали, в частности, США, Канада, Бразилия, Франция и Хорватия.
ЧМ-2026 впервые пройдёт с участием 48 сборных и состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года. Жеребьёвка финального этапа назначена на 5 декабря 2025 года в Вашингтоне.
