Искусственная грудь состоит из безвредных материалов, поэтому россиянкам не стоит бояться таких операций, рассказала президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!», член СПЧ при президенте РФ Ирина Боровова в пресс-центре НСН.

Рак молочной железы назвали самым распространенным онкологическим заболеванием среди женщин. Об этом НСН сообщил хирург-онколог Антон Гурин. Боровова призвала женщин не переживать из-за этого и воспринимать лечение с позитивом. Она напомнила, что россиянкам не только вырежут опухоль, но и произведут бесплатную коррекцию молочных желез.