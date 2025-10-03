«Ведьма» Алена Полынь получила два года колонии за экстремизм
Ивантеевский городской суд признал руководительницу оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Елену Суликову (Алена Полынь) виновной по статье об экстремизме.
По версии следствия, женщина написала книгу «Мое имя Полынь». Как пишет RT, экспертиза установила, что в издании содержатся публичные призывы к экстремизму.
Гособвинение просило для «ведьмы» 3,5 года лишения свободы. Суд ограничился двумя годами колонии общего режима, а также запретил Полынь в течение двух лет администрировать сайты электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о лишении гражданства за тяжкие преступления и экстремизм, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
