«Ведьма» Алена Полынь получила два года колонии за экстремизм

По версии следствия, женщина написала книгу «Мое имя Полынь». Как пишет RT, экспертиза установила, что в издании содержатся публичные призывы к экстремизму.

Гособвинение просило для «ведьмы» 3,5 года лишения свободы. Суд ограничился двумя годами колонии общего режима, а также запретил Полынь в течение двух лет администрировать сайты электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о лишении гражданства за тяжкие преступления и экстремизм, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».