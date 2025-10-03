Умерла народная артистка России Нина Гуляева

Народная артистка РФ, старейшая актриса МХТ имени Чехова Нина Гуляева умерла в возрасте 94 лет. Об этом сообщает RT.

Как отметили в театре, Гуляева сыграла около 60 ролей. Её последними спектаклями стали «Белые ночи» в МХТ и «Дядя Ваня» в Театре наций.

«Нина Ивановна была частью Художественного театра на протяжении большей половины его существования. Её уход — огромная потеря для нас», - говорится в сообщении.

Ранее на 89-м году жизни умер звезда фильма «Три плюс два», советский и российский актёр Геннадий Нилов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Рудольф Алфимов
