Умерла народная артистка России Нина Гуляева
Народная артистка РФ, старейшая актриса МХТ имени Чехова Нина Гуляева умерла в возрасте 94 лет. Об этом сообщает RT.
Как отметили в театре, Гуляева сыграла около 60 ролей. Её последними спектаклями стали «Белые ночи» в МХТ и «Дядя Ваня» в Театре наций.
«Нина Ивановна была частью Художественного театра на протяжении большей половины его существования. Её уход — огромная потеря для нас», - говорится в сообщении.
Ранее на 89-м году жизни умер звезда фильма «Три плюс два», советский и российский актёр Геннадий Нилов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
