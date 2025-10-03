Как добавил собеседник НСН, новая постановка заинтересовала молодежного зрителя.

«Судя по тому, какие ребята пришли на спектакль, как они одеты, как слушали и смотрели, судя по тому, что многие моменты спектакля они снимали на телефон, стиль нашего спектакля увлек их и был интересен. Театр всегда находил своего уникального зрителя - людей зараженных этим искусством. Он не является сейчас мейнстримом, но безусловно большая часть молодежи увлечены им», - допустил режиссер.

Ранее директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок в беседе с «Радиоточкой НСН» подчеркнул, что молодые люди стали ходить в театры все чаще. По его словам, сегодня поход в театр является признаком хорошего тона.

