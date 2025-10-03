Достоевский в неонуаре: Чувашский ТЮЗ представил «Преступление и наказание»
Режиссер Иван Чигасов рассказал НСН, что постановщики стремились найти жанр, который бы удивил молодежную аудиторию.
Режиссер Иван Чигасов, представивший спектакль «Преступление и наказание» в стиле неонуар в Чувашском государственном театре юного зрителя имени М. Сеспеля, в разговоре с НСН заметил, что жанр соответствует художественному миру в творчестве Федора Достоевского. По его словам, обращение к подобной стилистике помогло постановщикам заинтересовать молодежную аудиторию.
«Для перенесении романа Достоевского на сцену требовалось найти яркий жанр, который увлек бы молодых зрителей и коррелировался с художественным миром "Преступления и наказания". В романе многое читатель воспринимает через оптику главного героя. Петербург предстает мрачным, грязным и греховным, а действие развивается вокруг расследования убийства. Наша команда предложила театру жанр неонуар. Прежде я не видел таких спектаклей в российском театре, но они существуют. Просматривая разные фильмы, я достаточно скоро понял, что рамки жанра неонуар размыты. Создатели картин скорее стремятся передать не каноны, а внутреннее напряжение главного героя, который всегда находится на грани сумасшествия. По сути это главная отличительная черта жанра. Я вдохновлялся не фильмами и спектаклями, а романами "Братья Карамазовы", "Подросток" и "Идиот". Эмоционально задевали меня именно они», - рассказал Чигасов.
Как добавил собеседник НСН, новая постановка заинтересовала молодежного зрителя.
«Судя по тому, какие ребята пришли на спектакль, как они одеты, как слушали и смотрели, судя по тому, что многие моменты спектакля они снимали на телефон, стиль нашего спектакля увлек их и был интересен. Театр всегда находил своего уникального зрителя - людей зараженных этим искусством. Он не является сейчас мейнстримом, но безусловно большая часть молодежи увлечены им», - допустил режиссер.
Ранее директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок в беседе с «Радиоточкой НСН» подчеркнул, что молодые люди стали ходить в театры все чаще. По его словам, сегодня поход в театр является признаком хорошего тона.
