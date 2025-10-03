Экс-редактора «Первого канала» Овсянникову признали иноагентом

Бывший реадктор «Первого канала» Марина Овсянникова была признана иностранным агентом. Об этом сообщает Минюст РФ.

Как пишет RT, данный статус присвоили ей за распространение фейков об российской армии, а также ршениях и политике властей РФ.

По этой же причине иноагентами были признаны экс-муниципальный депутат Мария Соленова, писатель Григорий Амнуэль и сетевой проект «I NEWS».

Ранее Минюст признал иноагентом медиаменеджера, экс-владельца «Ведомостей» Демьяна Кудрявцева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

