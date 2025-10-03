Экс-редактора «Первого канала» Овсянникову признали иноагентом

Как пишет RT, данный статус присвоили ей за распространение фейков об российской армии, а также ршениях и политике властей РФ.

По этой же причине иноагентами были признаны экс-муниципальный депутат Мария Соленова, писатель Григорий Амнуэль и сетевой проект «I NEWS».

Ранее Минюст признал иноагентом медиаменеджера, экс-владельца «Ведомостей» Демьяна Кудрявцева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

