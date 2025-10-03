Евросоюз на год продлил антироссийские санкции

В документе указано, что решение принято «в свете продолжающейся гибридной деятельности РФ, включая манипулирование зарубежной информацией и вмешательство».

«ЕС продолжит использовать весь спектр имеющихся инструментов для защиты, предотвращения, сдерживания и реагирования на такое вредоносное поведение», - отметили в Совете.

Ранее в МИД РФ заявили о расширении «стоп-листа» в отношении представителей британского политического истеблишмента и «экспертного» сообщества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».