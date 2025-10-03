Евросоюз на год продлил антироссийские санкции
Евросоюз до 9 октября 2026 года продлил санкции в отношении 47 физлиц и 15 компаний из России. Об этом говорится в заявлении на сайте Совета ЕС.
В документе указано, что решение принято «в свете продолжающейся гибридной деятельности РФ, включая манипулирование зарубежной информацией и вмешательство».
«ЕС продолжит использовать весь спектр имеющихся инструментов для защиты, предотвращения, сдерживания и реагирования на такое вредоносное поведение», - отметили в Совете.
Ранее в МИД РФ заявили о расширении «стоп-листа» в отношении представителей британского политического истеблишмента и «экспертного» сообщества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- После победы над раком груди женщинам сделают бесплатную коррекцию
- Евросоюз на год продлил антироссийские санкции
- Объединяя поколения: Ремиксы и каверы хитов стали маркетинговым инструментом
- Два человека погибли при крушении самолета Ан-2 в Красноярском крае
- Депутат и хирург поспорили об онкодиспансерах в регионах
- В Киргизии назвали единственное условие сближения с КНР
- Между правдой и исповедью: Британский хореограф о балете по Достоевскому
- Пивовары объяснили, почему не ждут резкого скачка цен на пиво
- Штаб сухопутных войск НАТО открылся в 300 км от Санкт-Петербурга
- Психолог объяснила, как стресс может вызвать онкологию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru