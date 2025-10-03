Мультсериал о Чебурашке выйдет в прокат 25 октября

В пресс-службе проекта отметили, что в сериале будут прозвучат знаменитые песни композитора Владимира Шаинского из советских мультфильмов о Чебурашке и крокодиле Гене, но в новых аранжировках.

Председатель совета директора киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева заявила, что новый проект является наследником вселенной кукольных мультфильмов Романа Качанова, снятых ещё в СССР.

«Чебурашка - это история о доброте, честности, искренности, ценности маленьких радостей в жизни, которая трогает сердца многих поколений», - отметила она.

Ранее народный артист России Сергей Гармаш заявил, что завершились съёмки третьей части кинофильма «Чебурашка», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

