Автомобильный союз допустил, что вслед за такси «локализуют» каршеринги
Если в каршерингах будут одни «Лады» и УАЗы, то риск поломок возрастет еще больше, чем в такси, так как люди относятся к автомобилям каршеринга, как к расходному материалу, заявил НСН Ян Хайцеэр.
Не исключено, что в закон о локализации такси могут включить и каршеринги, но это все-таки более независимая отрасль, которая не считается общественным транспортом. Об этом НСН рассказал вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.
С 1 марта 2026 года вступит в силу закон о локализации такси. В первичный список автомобилей, которые соответствуют требованиям закона, вошли 20 автомобилей от шести российских брендов: УАЗ, Lada, «Москвич», Sollers, Evolute и Voyah, рассказали в Минпромторге. Позднее ведомство уточнило, что список пополнят Haval и Tenet, а также машины, которые производятся на заводе «Автотор». Уточняется, что закон о локализации такси не распространяется на сервисы для аренды автомобилей с водителями. Хайцеэр заявил, что есть предпосылки для включения в закон и каршерингов.
«Такой «звон», конечно, был. Будем очень надеяться, что все-таки каршеринг более независимый бизнес. Я не исключаю появление такого законопроекта. Пока с ним затихли. Все-таки такси считается общественным транспортом, а каршеринг пока еще персонализированный. Поэтому опасения, бесспорно, есть. Фантазии чиновников, которые могут предполагать, что таким образом можно исправить положение, тоже есть», - отметил он.
Соответствующие требованиям о локализации производства автомобили есть и в каршерингах в регионах России, но в случае в сервисами аренды и без того не самые надежные автомобили могут добить водители, считает эксперт.
«Все эти машины, когда мы говорим о Lada, наверно, и так есть в каршеринге, просто не в Москве, и не в Санкт-Петербурге. Для каршеринга надежность даже, может быть, еще более важна. Потому что для таксиста машина — это средство производства, и водитель будет делать все для того, чтобы она не ломалась. А за руль каршеринга садится водитель, которому этот автомобиль совсем не принадлежит, и он выжимает из него «все соки». Поэтому риск поломки достаточно велик. И здесь мне еще страшнее представить, как будут себя вести вариаторы Vesta или какого-нибудь шестого «Москвича»», - рассказал Хайцеэр.
Ранее Национальный совет такси и Лизинговый союз отправили в адрес кабмина РФ, Минтранса, Минпромторга, Банка России и других госструктур просьбу ввести переходный период перед вступлением в силу закона о локализации. По их данным, около 100 тысяч машин, взятых в лизинг, после окончания его срока не смогут встать на учет заново, так как не будут соответствовать требованиям закона о локализации, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
