Не исключено, что в закон о локализации такси могут включить и каршеринги, но это все-таки более независимая отрасль, которая не считается общественным транспортом. Об этом НСН рассказал вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

С 1 марта 2026 года вступит в силу закон о локализации такси. В первичный список автомобилей, которые соответствуют требованиям закона, вошли 20 автомобилей от шести российских брендов: УАЗ, Lada, «Москвич», Sollers, Evolute и Voyah, рассказали в Минпромторге. Позднее ведомство уточнило, что список пополнят Haval и Tenet, а также машины, которые производятся на заводе «Автотор». Уточняется, что закон о локализации такси не распространяется на сервисы для аренды автомобилей с водителями. Хайцеэр заявил, что есть предпосылки для включения в закон и каршерингов.