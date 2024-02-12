Россияне стали чаще интересоваться БАДами для похудения

В 2023 году на рынке БАДов произошло возрождение интереса к препаратам для похудения, рассказали НСН представители рынка.

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«В 2023 году мы увидели рост интереса пользователей к категории бьюти - и это совершенно новый тренд на рынке. Если говорить о направлении бьюти, то лидирующие продажи здесь отмечены у коллагена (+33%). Кроме того, впервые за долгое время к росту вернулась и категория похудение, которая показала динамику +24,9%. В частности, рост показали продукты с открытыми названиями: альфа-липоевая кислота (+55%) и L-карнитин», - сказала НСН председатель Совета директоров ЗАО «Эвалар» Наталия Прокопьева.

Аналитики объясняют рост категорий «красота» и «похудение» повышением внимания клиентов к собственной внешности, большей информированности о возможностях нутрицевтики, а также окончанием «эпохи удаленки» и необходимостью «вернуть форму».

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Ранее звездный диетолог Маргарита Королева в интервью «Радиоточке НСН» рассказала, что избыток веса или ожирение чаще наблюдается у женщин, чем у мужчин. По ее словам, женщины более эмоциональны, из-за чего часто «заедают» стресс.

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ФОТО: РИА Новости
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