Россияне стали чаще интересоваться БАДами для похудения

«В 2023 году мы увидели рост интереса пользователей к категории бьюти - и это совершенно новый тренд на рынке. Если говорить о направлении бьюти, то лидирующие продажи здесь отмечены у коллагена (+33%). Кроме того, впервые за долгое время к росту вернулась и категория похудение, которая показала динамику +24,9%. В частности, рост показали продукты с открытыми названиями: альфа-липоевая кислота (+55%) и L-карнитин», - сказала НСН председатель Совета директоров ЗАО «Эвалар» Наталия Прокопьева.



Аналитики объясняют рост категорий «красота» и «похудение» повышением внимания клиентов к собственной внешности, большей информированности о возможностях нутрицевтики, а также окончанием «эпохи удаленки» и необходимостью «вернуть форму».