К чему приведет «ядерная» гонка США и России в космосе
Иван Моисеев заявил НСН, что большие реакторы запускаются в неработающем состоянии, что не несет угрозы для Земли.
России и Китай планируют запускать на Луну небольшой ядерный реактор, больше вопросов безопасности придется учесть американцам, рассказал НСН глава Института космической политики Иван Моисеев.
Ученые опасаются гонки России и Китая с США в размещении ядерного реактора на Луне, пишет The New York Times. NASA хочет запустить свой реактор к 2030 году, российско-китайский проект рассчитывают реализовать к 2036-му. Атомная энергетика нужна для постоянных лунных баз, где солнечные панели не смогут стабильно работать во время двухнедельной лунной ночи. Моисеев раскрыл технические особенности проектов.
«Большие реакторы запускаются в неработающем состоянии, начинают работать только на безопасной орбите. Поэтому для Земли такие запуски угрозы не представляют. Здесь особой опасности нет, если реакторы в случае взрыва при запуске не трогать. Конечно, в глобальном смысле есть опасности и угрозы, по ним принимаются свои меры. Но сейчас надежность ракет-носителей очень выросла, поэтому особых проблем быть не должно, аварий все меньше», — отметил он.
Он также сравнил американский и российско-китайский варианты.
«Что касается перспектив, наш проект предусматривает тепловой реактор, когда радиоактивное вещество просто распадается и греет тепловые пары. Это по размерам небольшой реактор. А у американцев сложнее ситуация, планируются большие реакторы. Их тоже запускали в космос уже, они запускаются по определенным мерам безопасности. Хотя авария уже случалась, это был реактор "Космос-954", он упал на Канаду в активном состоянии, но вреда это человеку не принесло. Американские реакторы разрабатываются давно, все зависит от хода программы – высадки человека на Луну. С нашим реактором по реализации чуть сложнее, у нас даже нет пока строгой договоренности на этот счет. Но у нас огромный опыт в этом деле, ничего сложного в этом нет», — заключил собеседник НСН.
Ранее Иван Моисеев говорил НСН, что вместо полноценной АЭС на Луне должен появиться ядерный реактор мощностью 5 кВт. По его словам, это вполне реалистичный проект.
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