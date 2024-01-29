«Заедают проблемы»: Диетолог заявила, что ожирению больше подвержены женщины

«Женщины более эмоциональны, ближе принимают к сердцу любые проблемы, поэтому стараются их максимально заедать, компенсировать неким удовольствием из состава еды. Соответственно, человек набирает избыток веса. От избытка потребления пищи, где жир сочетается с солью или сахаром, человек получает удовольствие, позитивные эмоции. Такие продукты, регулярно поступая, формируют зависимость от них. Даже если проблема осталась позади, человек продолжает использовать эти продукты питания для поддержания состояния некой эйфории, дабы поддержать свою эмоциональную составляющую», - сказала Королева.

Диетолог отметила, что из-за ожирения люди часто страдают болезнями сердечно-сосудистой системы, а также нарушением углеводного обмена, из-за чего развивается сахарный диабет.

«Среднестатистический житель России и планеты в целом действительно существенно набрал в весе. Избыток веса и ожирение – это болезнь, которая представляет собой целый комплекс метаболических изменений, связанных с нарушением функций сердечно-сосудистой системы, нарушением углеводного обмена, а отсюда сахарный диабет. Это симптомокомплекс, который не без рисков формирования онкологических заболеваний, бесплодия и ряда других серьезных патологий», - резюмировала собеседница НСН.

Ранее врач-эндокринолог детского эндокринологического отделения Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства Мария Симакова заявила, что лишний вес у детей связан с частыми перекусами, едой со смартфоном в руках, а также с чересчур большими порциями, передает «Радиоточка НСН».

