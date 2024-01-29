«Заедают проблемы»: Диетолог заявила, что ожирению больше подвержены женщины
От избытка потребления пищи, где жир сочетается с солью или сахаром, человек получает удовольствие и позитивные эмоции, отметила в эфире НСН Маргарита Королева.
Избыток веса или ожирение чаще наблюдается у женщин, чем у мужчин, рассказала профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, звездный диетолог Маргарита Королева в интервью НСН. По ее словам, женщины более эмоциональны, из-за чего часто «заедают» стресс.
Ранее «Коммерсант» со ссылкой на Общероссийский бариатрический реестр сообщил, что российские врачи все чаще вынуждены назначать пациентам с лишним весом специальные бариатрические операции. Так, в 2020 году было выполнено 3292 хирургических вмешательства в желудок и кишечник, а в 2023 году уже 8955 — на 172% больше. Врачи отмечают, что за последние годы специалисты по бариатрической хирургии появились практически во всех крупных городах России, но их все равно не хватает. Королева отметила, что ожирению особенно подвержены женщины.
«Женщины более эмоциональны, ближе принимают к сердцу любые проблемы, поэтому стараются их максимально заедать, компенсировать неким удовольствием из состава еды. Соответственно, человек набирает избыток веса. От избытка потребления пищи, где жир сочетается с солью или сахаром, человек получает удовольствие, позитивные эмоции. Такие продукты, регулярно поступая, формируют зависимость от них. Даже если проблема осталась позади, человек продолжает использовать эти продукты питания для поддержания состояния некой эйфории, дабы поддержать свою эмоциональную составляющую», - сказала Королева.
Диетолог отметила, что из-за ожирения люди часто страдают болезнями сердечно-сосудистой системы, а также нарушением углеводного обмена, из-за чего развивается сахарный диабет.
«Среднестатистический житель России и планеты в целом действительно существенно набрал в весе. Избыток веса и ожирение – это болезнь, которая представляет собой целый комплекс метаболических изменений, связанных с нарушением функций сердечно-сосудистой системы, нарушением углеводного обмена, а отсюда сахарный диабет. Это симптомокомплекс, который не без рисков формирования онкологических заболеваний, бесплодия и ряда других серьезных патологий», - резюмировала собеседница НСН.
Ранее врач-эндокринолог детского эндокринологического отделения Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства Мария Симакова заявила, что лишний вес у детей связан с частыми перекусами, едой со смартфоном в руках, а также с чересчур большими порциями, передает «Радиоточка НСН».
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