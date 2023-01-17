Россияне с рассеянным склерозом могут остаться без лекарства

Речь идет об иммунодепрессанте «Кайендра», которое в текущем году не попало в перечень высокозатратных нозологий. Закупка препарата будет обеспечиваться не за счет федерального бюджета, а на средства субъектов.

В России этот препарат необходим двум тысячам пациентов. В 2022 году регионы смогли обеспечить им всего 350 человек. Как сообщил президент ООО «ИБРС» Ян Власов, существует вероятность, что пациенты столкнутся с дефицитом лекарств уже в I квартале текущего года. При этом в свободной продаже цена будет на 30–40% или даже 50% выше.

Ранее появилась информация, что в аптеках Москвы невозможно купить лекарственные препарат для лечения болезни Паркинсона. Ранее Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения объявила о возможных задержках с доставкой некоторых лекарственных средств в аптеки. Там объяснили задержки повышенным спросом на такие препараты, а также проблемами в логистике поставщиков и производителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

