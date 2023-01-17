Россияне с рассеянным склерозом могут остаться без лекарства

В 2023 году многие россияне, страдающие от вторично-прогрессирующей формы рассеянного склероза, могут остаться без необходимого лекарства, сообщают «Известия» со ссылкой на обращение Общероссийской общественной организации инвалидов-больных рассеянным склерозом к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.

Слухи о пропаже лекарств для лечения болезни Паркинсона в аптеках Москвы не подтвердились

Речь идет об иммунодепрессанте «Кайендра», которое в текущем году не попало в перечень высокозатратных нозологий. Закупка препарата будет обеспечиваться не за счет федерального бюджета, а на средства субъектов.

В России этот препарат необходим двум тысячам пациентов. В 2022 году регионы смогли обеспечить им всего 350 человек. Как сообщил президент ООО «ИБРС» Ян Власов, существует вероятность, что пациенты столкнутся с дефицитом лекарств уже в I квартале текущего года. При этом в свободной продаже цена будет на 30–40% или даже 50% выше.

Ранее появилась информация, что в аптеках Москвы невозможно купить лекарственные препарат для лечения болезни Паркинсона. Ранее Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения объявила о возможных задержках с доставкой некоторых лекарственных средств в аптеки. Там объяснили задержки повышенным спросом на такие препараты, а также проблемами в логистике поставщиков и производителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ЗдоровьеЛекарства
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