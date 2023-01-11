Россиян предупредили о задержках с доставкой лекарств в аптеки
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения объявила о возможных задержках с доставкой некоторых лекарственных средств в аптеки. Там объяснили задержки повышенным спросом на такие препараты, а также проблемами в логистике поставщиков и производителей.
При этом в ведомстве предупредили, что данными обстоятельствами могут воспользоваться злоумышленники. В качестве одного из вариантов они предложат внести предоплату в размере от 50 до 100% за доставку требуемого препарата, при этом без каких-либо гарантий получения товара клиентом. Кроме того, лекарства, приобретённые через перекупщиков, могут быть поддельными или с истекшим сроком годности.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко признал, что в поставках импортных лекарств в Россию происходят задержки. При этом риска их дефицита нет, утверждал глава Минздрава. Как отмечает RT, дистрибьюторы также проводят работу по изменению путей логистики.
После введения санкций в отношении Москвы ряд зарубежных фармацевтических компаний частично прекратили деятельность в России. В Минздраве утверждают, что импортная фармпродукция успешно замещается отечественными аналогами. Глава альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова подтвердила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что аптеки создадут запас лекарств на четыре месяца, как это потребовал Минздрав.
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