Россиян предупредили о задержках с доставкой лекарств в аптеки

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения объявила о возможных задержках с доставкой некоторых лекарственных средств в аптеки. Там объяснили задержки повышенным спросом на такие препараты, а также проблемами в логистике поставщиков и производителей.

При этом в ведомстве предупредили, что данными обстоятельствами могут воспользоваться злоумышленники. В качестве одного из вариантов они предложат внести предоплату в размере от 50 до 100% за доставку требуемого препарата, при этом без каких-либо гарантий получения товара клиентом. Кроме того, лекарства, приобретённые через перекупщиков, могут быть поддельными или с истекшим сроком годности.