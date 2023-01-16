Слухи о пропаже лекарств для лечения болезни Паркинсона в аптеках Москвы не подтвердились

В Москве достаточно запасов лекарств для лечения болезни Паркинсона, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения города.

Росздравнадзор прокомментировал дефицит детского «Ибупрофена» в Москве

«Информация [о дефиците] не соответствует действительности. В медицинских организациях государственной системы здравоохранения Москвы препарат с МНН бипериден с торговым наименованием „Акинетон“ имеется в наличии в запасе более чем на четыре месяца», — следует из сообщения ведомства.

Отмечается, что в достаточном количестве имеется препарат с таким же действующим веществом под торговым наименованием «Мендилекс».

Ранее появилась информация, что в аптеках Москвы невозможно купить лекарственные препарат для лечения болезни Паркинсона. Ранее Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения объявила о возможных задержках с доставкой некоторых лекарственных средств в аптеки. Там объяснили задержки повышенным спросом на такие препараты, а также проблемами в логистике поставщиков и производителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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