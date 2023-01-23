Врач назвал симптомы ветрянки у взрослых
Врач-инфекционист Нарзулло Шукриллоев заявил, что симптомами ветрянки у взрослых являются резкий подъём температуры, головная боль и ломота в теле, сообщает NEWS.ru.
Он также отметил, что возможно увеличение лимфатических узлов, что в детском возрасте встречается редко, и в целом у детей болезнь протекает намного легче, что связано с иммунитетом.
«У ребёнка, кроме собственного иммунитета, какое-то время сохраняется и материнский. У взрослого человека иммунная система уже сформирована и приучена к борьбе с привычным инфекциями, а ветрянка для него что-то новое», - уточнил эксперт.
Шукриллоев добавил, что у взрослых иммунитет может быть подорван образом жизни, борьбу с ветрянкой также могут осложнить сопутствующие и хронические заболевания.
Ранее врач-терапевт клинико-диагностического центра МЕДСИ Алексей Елихин посоветовал россиянам не употреблять антибиотики без назначения специалиста, сообщает RT.
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