Врач назвал симптомы ветрянки у взрослых

Он также отметил, что возможно увеличение лимфатических узлов, что в детском возрасте встречается редко, и в целом у детей болезнь протекает намного легче, что связано с иммунитетом.

«У ребёнка, кроме собственного иммунитета, какое-то время сохраняется и материнский. У взрослого человека иммунная система уже сформирована и приучена к борьбе с привычным инфекциями, а ветрянка для него что-то новое», - уточнил эксперт.

Шукриллоев добавил, что у взрослых иммунитет может быть подорван образом жизни, борьбу с ветрянкой также могут осложнить сопутствующие и хронические заболевания.

Ранее врач-терапевт клинико-диагностического центра МЕДСИ Алексей Елихин посоветовал россиянам не употреблять антибиотики без назначения специалиста, сообщает RT.

