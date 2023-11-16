Американская MSD отозвала регистрацию своей вакцины от ветрянки в России

Портал обратил внимание на данные госреестра лекарственных средств, согласно которому решение об отзыве регистрации приняли по заявлению владельца регистрационного удостоверения. В перечне осталась одна вакцина от ветрянки — «Варилрикс» от компании GSK.

Кроме того, на аналогичных основаниях из реестра также исключили удостоверения на препараты «Микомакс», «Офлоксацин Санофи», «Солиан» (раствор для приема внутрь), «Уротол» (производство «Санофи Россия»); «Кубицин» (MSD); «Каптоприл» («Нижфарма»); «Капецитовер» («Верофарм»); «Валсартан-Гидрохлоротиазида» («Акрихин»).

В июле 2022 года MSD прекратила поставки в РФ вакцин от ветряной оспы, кори, краснухи и паротита. Позже стало известно, что фармкомпания перестанет поставлять в страну популярный препарат от гепатита С зепатир, напоминает телеканал «360».

