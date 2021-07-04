Россияне ездят за границу ради вакцинации
Россияне начали ездить за границу, чтобы вакцинироваться иностранным препаратом против коронавируса, сообщает URA.RU со ссылкой на туроператоров.
Как сообщил президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев, в настоящее время подобную услугу практикует большое количество государств. Он считает, что «прививочный» туризм вряд ли станет массовым, так как нет оснований считать, что иностранные вакцины более эффективны против COVID-19, чем российские.
Как говорят эксперты, ехать в другую страну ради вакцинации дорого, поскольку кроме перелета необходимо оплатить проживание в течение трех-четырех недель между двумя прививками.
Так как в России не сертифицированы вакцины AstraZeneca, Pfizer, Moderna и других компаний, то тем, у кого подтверждение о вакцинации потребует работодатель, придется еще раз привиться российским препаратом.
Вакцина «Спутник V» не оказывает воздействия на геном человека, а аденовирусы, которые входит в состав препарата, не могут размножаться в человеческом организме. Об этом заявил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Среди россиян устойчиво существует мнение о том, что лучше прививаться российской вакциной «КовиВак».
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