Россияне ездят за границу ради вакцинации

Как сообщил президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев, в настоящее время подобную услугу практикует большое количество государств. Он считает, что «прививочный» туризм вряд ли станет массовым, так как нет оснований считать, что иностранные вакцины более эффективны против COVID-19, чем российские.

Как говорят эксперты, ехать в другую страну ради вакцинации дорого, поскольку кроме перелета необходимо оплатить проживание в течение трех-четырех недель между двумя прививками.

Так как в России не сертифицированы вакцины AstraZeneca, Pfizer, Moderna и других компаний, то тем, у кого подтверждение о вакцинации потребует работодатель, придется еще раз привиться российским препаратом.

Вакцина «Спутник V» не оказывает воздействия на геном человека, а аденовирусы, которые входит в состав препарата, не могут размножаться в человеческом организме. Об этом заявил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Среди россиян устойчиво существует мнение о том, что лучше прививаться российской вакциной «КовиВак».

